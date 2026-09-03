La Institución Educativa CAP FAP N.° 22472 Renán Elías Olivera conmemora sus 126 años de vida institucional, consolidándose como uno de las instituciones educativas con mayor trayectoria en el distrito de San Andrés. A lo largo de más de un siglo, la institución ha desarrollado una importante labor educativa, contribuyendo a la formación de generaciones de estudiantes y al crecimiento de la comunidad sanandresina.

Sede escolar

En el marco de esta importante fecha, la Municipalidad Distrital de San Andrés expresó su saludo y reconocimiento a toda la comunidad educativa, destacando el compromiso de docentes, estudiantes, padres de familia y personal de la institución con la educación. El aniversario constituye también una oportunidad para valorar la historia y trayectoria de un colegio que ha acompañado el desarrollo del distrito a través de sus diferentes generaciones.

La celebración de sus 126 años representa un motivo de orgullo para la comunidad educativa y para San Andrés, al mantener vigente el compromiso de continuar formando estudiantes con conocimientos, valores y vocación de servicio.

En esta fecha especial, se extendieron las felicitaciones a quienes integran y han formado parte de la institución, deseándoles nuevos logros y éxitos en esta importante etapa de su historia institucional.

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