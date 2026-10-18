ubicada en el centro poblado Dos Palmas, distrito de Independencia, provincia de Pisco, viene consolidando una gestión educativa basada en la innovación pedagógica, el fortalecimiento de los aprendizajes y las alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas. Bajo la dirección del Dr. Pedro Pablo Ninamango Villegas, el plantel impulsa iniciativas orientadas a mejorar la calidad educativa y

Aprendizaje y desarrollo

En el ámbito académico, la institución obtuvo importantes resultados en concursos cívico-patrióticos y alcanzó el primer puesto distrital y el tercer puesto regional en los Juegos Florales Escolares 2025. A estos logros se suma su participación en la firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Cámara del Libro y del Lector de Pisco, iniciativa que busca fomentar la lectura y la producción literaria.

En esa misma línea, el concurso escolar “Narra la historia a través de una crónica” promueve la comprensión lectora, la escritura creativa, la investigación histórica y la identidad cultural del distrito.

La gestión también fortalece el trabajo articulado con la Municipalidad Distrital de Independencia, la Policía Nacional, el puesto de salud, SENATI, universidades y empresas privadas, con el propósito de impulsar acciones de prevención, seguridad y bienestar estudiantil.

Bajo el lema “Los Libertadores en Acción”, la institución apuesta por una educación innovadora y participativa, demostrando que la cooperación entre escuela, familia y comunidad constituye un pilar fundamental para alcanzar mejores oportunidades de aprendizaje y desarrollo para la niñez y juventud de Independencia.

Entre los avances destacan la implementación de aulas funcionales, la adquisición de 11 proyectores multimedia, el mejoramiento de la conectividad wifi, la instalación de cámaras de seguridad y la recuperación de ambientes educativos con el apoyo de las familias. Asimismo, se reactivó la banda de músicos y se fortalecieron las actividades cívicas, artísticas y culturales, complementadas con capacitaciones docentes y orientación vocacional para los escolares.

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