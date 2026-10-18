La Institución Educativa N.° 22444 Los Libertadores, ubicada en el centro poblado Dos Palmas, distrito de Independencia, provincia de Pisco, viene consolidando una gestión educativa basada en la innovación pedagógica, el fortalecimiento de los aprendizajes y las alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas. Bajo la dirección del Dr. Pedro Pablo Ninamango Villegas, el plantel impulsa iniciativas orientadas a mejorar la calidad educativa y promover la formación integral de sus estudiantes, con la participación activa de docentes, padres de familia y la comunidad.

Aprendizaje y desarrollo

En el ámbito académico, la institución obtuvo importantes resultados en concursos cívico-patrióticos y alcanzó el primer puesto distrital y el tercer puesto regional en los Juegos Florales Escolares 2025. A estos logros se suma su participación en la firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Cámara del Libro y del Lector de Pisco, iniciativa que busca fomentar la lectura y la producción literaria.

En esa misma línea, el concurso escolar “Narra la historia a través de una crónica” promueve la comprensión lectora, la escritura creativa, la investigación histórica y la identidad cultural del distrito.

La gestión también fortalece el trabajo articulado con la Municipalidad Distrital de Independencia, la Policía Nacional, el puesto de salud, SENATI, universidades y empresas privadas, con el propósito de impulsar acciones de prevención, seguridad y bienestar estudiantil.

Bajo el lema “Los Libertadores en Acción”, la institución apuesta por una educación innovadora y participativa, demostrando que la cooperación entre escuela, familia y comunidad constituye un pilar fundamental para alcanzar mejores oportunidades de aprendizaje y desarrollo para la niñez y juventud de Independencia.

Entre los avances destacan la implementación de aulas funcionales, la adquisición de 11 proyectores multimedia, el mejoramiento de la conectividad wifi, la instalación de cámaras de seguridad y la recuperación de ambientes educativos con el apoyo de las familias. Asimismo, se reactivó la banda de músicos y se fortalecieron las actividades cívicas, artísticas y culturales, complementadas con capacitaciones docentes y orientación vocacional para los escolares.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO