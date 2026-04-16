En redes sociales se vienen difundiendo imágenes inéditas del momento en que pescadores fueron auxiliados en altamar, luego de la volcadura de la embarcación “Liam y Anthony”, frente a la provincia de Pisco.

Naufragio en altamar

En el registro se observa la embarcación completamente invertida, mientras los tripulantes permanecen sobre el casco, a la espera de ser rescatados en medio de condiciones adversas en el mar. Las escenas han generado gran impacto entre la población debido a la evidente situación de riesgo en la que se encontraban los pescadores.

El material difundido muestra también el desarrollo de las labores de apoyo realizada por el navío, en una operación que se extendió hasta lograr ubicar y poner a salvo a la tripulación.

La embarcación siniestrada había partido desde Pucusana y, según las primeras versiones, habría sufrido el accidente debido a factores climáticos y la carga que transportaba. En total, se reportó un fallecido y cinco heridos, quienes fueron evacuados posteriormente hacia el puerto de San Andrés, en la caleta de pescadores de Pisco.

El patrón de la nave, identificado como Anthony César Mendoza García, también resultó herido durante el naufragio. La identidad del pescador fallecido aún no ha sido confirmada oficialmente.

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