La Municipalidad Provincial de Pisco, a cargo del alcalde Pedro Fuentes Hernández, hizo realidad el proyecto de instalación del alumbrado público en el ingreso al centro poblado Nuevo Belén (Independencia), donde sus habitantes esperaron durante 20 años contar con iluminación en esta importante vía de acceso. La obra fue inaugurada en una ceremonia que reunió a autoridades municipales, dirigentes y familias beneficiarias.

Ejecución del proyecto

El proyecto demandó una inversión aproximada de S/101,185 y comprendió la construcción e instalación del sistema de alumbrado público, con una red de distribución secundaria de 220 voltios, más de 20 postes y 24 luminarias LED que ahora iluminan el ingreso a Nuevo Belén. Con el encendido de las luces, la municipalidad concretó una intervención destinada a mejorar las condiciones de visibilidad y tránsito para los residentes que diariamente utilizan esta vía, especialmente durante las horas de la noche.

Durante la inauguración, el vicepresidente de Nuevo Belén, Eduardo Soto, expresó su agradecimiento al alcalde provincial, a los regidores y al equipo municipal por hacer posible el proyecto, recordando que la falta de iluminación mantenía preocupadas a las familias.

Por su parte, el alcalde Pedro Fuentes, explicó que la Municipalidad Provincial de Pisco tuvo que superar diferentes dificultades técnicas y administrativas para concretar la intervención. Detalló que el expediente técnico estuvo próximo a perder vigencia, por lo que fue necesario gestionar su actualización, corregir algunas deficiencias y continuar con los procedimientos correspondientes hasta lograr la ejecución del proyecto.

También mencionó otras obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Pisco en diferentes sectores de la provincia, entre ellas los pontones de Aguas Santas, los trabajos de agua y desagüe en Federico Uranga, que incluyen una planta de tratamiento de aguas residuales, así como intervenciones en instituciones educativas y espacios públicos. Asimismo, informó que su gestión contabilizaba 73 obras inauguradas y otras 12 en diferentes etapas de avance o adjudicación.

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