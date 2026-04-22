La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona Valer, junto al alcalde distrital de San Andrés, Joel de la Cruz Canelo, inauguró en San Andrés el Centro de Emergencia Mujer (CEM) más grande de la región, una obra cuya urgencia se fundamenta en una realidad crítica: desde el año 2025 a la fecha, en la región Ica ya se han atendido más de 8 mil casos de violencia.

Este alarmante índice ha convertido la protección de las poblaciones vulnerables en una prioridad nacional, impulsando la creación de este moderno espacio que servirá como bastión de justicia y refugio para miles de mujeres y familias que hoy se encuentran en situación de riesgo en toda la jurisdicción.

Atención a víctimas

Este nuevo recinto es el primero de cinco locales estratégicos que el Ejecutivo implementará en diversas regiones del país bajo la estrategia “Prevenir para Proteger”, sumando así 434 centros especializados a nivel nacional.

El CEM San Andrés cuenta con un equipo multidisciplinario de psicólogos, abogados y trabajadores sociales capacitados para brindar atención inmediata y especializada en casos de violencia familiar y sexual. La ministra Pariona enfatizó que esta infraestructura no solo busca reaccionar ante la emergencia, sino romper de manera definitiva el ciclo de agresiones que ha generado las dolorosas estadísticas que hoy afectan a la región iqueña.

Por su parte, el alcalde Joel de la Cruz Canelo destacó que la puesta en marcha de este centro es un hito histórico, pues convierte a San Andrés en el único distrito de la provincia de Pisco, fuera de la capital, en contar con su propio Centro de Emergencia Mujer y Familia.

“No podíamos permanecer indiferentes ante los más de 8 mil casos de violencia reportados en nuestra región; nuestra gestión trabajó incansablemente para descentralizar estos servicios y que nuestras vecinas tengan el respaldo del Estado aquí mismo, sin tener que viajar largas distancias para ser escuchadas y protegidas”, declaró el burgomaestre.

El evento protocolar tuvo lugar en las instalaciones de la antigua biblioteca municipal, ubicada estratégicamente dentro del Centro Cívico, donde ahora operará este brazo articulado del Programa Nacional Warmi Ñan. La apertura de este centro garantiza una respuesta ágil y humana ante las denuncias, eliminando las barreras geográficas que muchas veces desincentivan a las víctimas a buscar auxilio.

Cabe señalar que, el nuevo CEMFA operará coordinadamente con la Comisaría PNP San Andrés, la Corte Superior de Justicia de Ica y la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Pisco. El equipo interdisciplinario que atenderá en el centro incluye profesionales en derecho, psicología, trabajo social y admisión.

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