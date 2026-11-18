Una vez más, las humildes familias del centro poblado San Miguel, en Pisco, fueron golpeadas por la tragedia. Alrededor de las 7:30 de la noche del lunes 16 de noviembre, un voraz incendio se registró en el sector 7 de junio, en inmediaciones de la losa deportiva, donde el fuego terminó destruyendo cuatro viviendas precarias, dejando a sus ocupantes prácticamente en la calle y sin pertenencias.

Fuego devastador

Las llamas avanzaron rápidamente y consumieron las humildes construcciones levantadas con palos, esteras y otros materiales rústicos, provocando que las familias lo perdieran absolutamente todo. La emergencia generó momentos de angustia entre los vecinos, debido al riesgo de que el fuego se propagara hacia otros inmuebles cercanos. La oportuna intervención de los bomberos de Pisco permitió controlar el siniestro y evitar mayores consecuencias.

Este nuevo episodio vuelve a poner en evidencia la preocupante vulnerabilidad en la que viven numerosas familias de los sectores populares de Pisco, especialmente aquellas que habitan en viviendas construidas con materiales altamente inflamables y que carecen de condiciones básicas de seguridad.

A esta situación se suma el sobrecalentamiento de artefactos eléctricos, cuyo uso durante las jornadas de intenso calor puede incrementar los riesgos cuando las instalaciones no se encuentran en buenas condiciones. Si bien una falla eléctrica habría originado el incendio, esta versión todavía deberá ser confirmada por las autoridades competentes mediante las investigaciones.

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