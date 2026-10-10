Un incendio registrado en el segundo piso de una vivienda del sector Tizón Pacheco, en el distrito de San Andrés, provincia de Pisco, dejó cuantiosas pérdidas materiales. El fuego destruyó diversos enseres domésticos, entre ellos un televisor y un colchón.

Familia damnificada

El hecho generó malestar entre los vecinos, quienes aseguraron que los bomberos llegaron aproximadamente dos horas después de iniciada la emergencia. El devastador fuego arrasó con los bienes de la familia Canelo Valenzuela.

Ante esta situación, los moradores exigieron a las autoridades ayuda humanitaria y gestionar la instalación de una compañía de bomberos en San Andrés, al considerar que su presencia permitiría atender con mayor rapidez los incendios y otras emergencias.

Incendio forestal

En tanto, se registró otro incendio forestal en el sector Camino Viejo, en el distrito de San Andrés, que consumió aproximadamente entre dos y tres hectáreas de maleza, generando una intensa humareda que habría afectado a los pobladores de las zonas aledañas.

La emergencia se habría iniciado alrededor de las 11:30 de la mañana de ayer y movilizó a integrantes de la Compañía de Bomberos de Pisco, quienes realizaron labores para controlar el fuego y evitar su propagación hacia establecimientos campestres y viviendas cercanas.

La humareda generó preocupación entre los residentes de sectores cercanos, como Dios Te Ama y otras áreas colindantes. Asimismo, propietarios de establecimientos campestres permanecieron atentos a las labores de emergencia ante el riesgo que representaba el avance del fuego.

En tanto, la Municipalidad Distrital de San Andrés, informó que en un trabajo conjunto con la Compañía de Bomberos, la Policía Nacional del Perú (PNP), Defensa Civil y Serenazgo, lograron controlar el incendio forestal que se extendió desde la cabecera de Villa Guadalupe hasta el fundo Santa Inés.

“Desde la municipalidad, se brindó apoyo con cisternas de agua para abastecer las unidades de los bomberos y contribuir a las labores de control de la emergencia. Afortunadamente, no se registraron daños personales ni materiales, únicamente el deterioro de áreas de pastizales”, se indicó.

Añadieron que, al culminar esta ardua labor, se brindó una cena a los participantes como muestra de agradecimiento y reconocimiento a su valentía, compromiso y arriesgado trabajo en favor de la comunidad.

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