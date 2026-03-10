Momentos de angustia y desesperación vivieron varias familias luego de que un voraz incendio, registrado alrededor de las 3:00 de la madrugada de ayer lunes, redujera a cenizas cinco viviendas en el sector Ebenezer Jiret, ubicado en el centro poblado de San Miguel, en la provincia de Pisco.

Las llamas avanzaron rápidamente durante la madrugada, sorprendiendo a los pobladores mientras dormían y obligándolos a salir apresuradamente de sus casas para ponerse a salvo.

Siniestro en la zona

En medio de la desesperación y ante la falta de servicios básicos como el agua, los vecinos se organizaron para intentar controlar el fuego utilizando arena y baldes con agua, en un esfuerzo desesperado por evitar que el incendio se propague a más viviendas.

Minutos después llegaron al lugar los bomberos de la Compañía La Mercedes de Pisco, junto con efectivos de la Policía Nacional del Perú de San Miguel, quienes lograron finalmente sofocar las intensas llamas.

El siniestro dejó cinco viviendas completamente destruidas, así como varias familias que lo perdieron todo en cuestión de minutos. Entre el humo y los escombros, los afectados lamentaban la pérdida de sus pertenencias y ahora esperan el apoyo urgente de las autoridades y de la población solidaria para poder enfrentar esta difícil situación.

