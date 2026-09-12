La Municipalidad Distrital de Paracas dio inicio oficial al proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana, con una ceremonia de colocación de la primera piedra encabezada por autoridades locales y representantes de la Policía Nacional.

La iniciativa contempla una inversión total de S/ 54 409 557,57, de acuerdo con el expediente técnico actualizado, y busca modernizar el sistema de prevención, vigilancia y respuesta ante hechos delictivos en uno de los principales destinos turísticos del país.

Por la seguridad

El proyecto contempla la construcción de una moderna infraestructura que incluirá un centro de monitoreo con Data Center, estacionamientos para patrulleros y motocicletas y servicios higiénicos inclusivos.

En el componente tecnológico se instalarán más de 200 cámaras de videovigilancia, sistemas de control de acceso, antenas satelitales y equipos de respaldo eléctrico, con el objetivo de fortalecer la capacidad de vigilancia y respuesta ante emergencias en distintos sectores del distrito.

La intervención también considera la adquisición de camionetas 4x4 y motocicletas destinadas a las labores de patrullaje, además de programas de capacitación para el personal encargado del manejo de los sistemas de vigilancia y monitoreo.

La inversión ha sido estructurada en cuatro componentes principales: infraestructura, plataforma tecnológica, equipamiento móvil y fortalecimiento de capacidades, contemplándose además recursos para la supervisión y gestión del proyecto.

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