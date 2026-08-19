Una intervención policial permitió la retención de dos menores de edad, identificados con las iniciales J.A.M.A. (a) “Negro” y J.S.G.M. (a) “El Chamo”, quienes serían presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Chukys de San Andrés”. Ambos estarían vinculados, preliminarmente, con la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado, situación que viene siendo materia de las investigaciones correspondientes.

Fueron retenidos

Durante el operativo, los efectivos policiales lograron recuperar cuatro especies que habrían sido sustraídas, entre ellas dos equipos POS, una secadora y una micro impresora. Los bienes recuperados tendrían un valor aproximado de 1,500 soles, constituyendo un importante resultado de la intervención policial frente a los hechos delictivos que vienen generando preocupación entre los vecinos del distrito.

Los dos menores fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias de ley y determinar su participación y responsabilidad en los hechos investigados.

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