El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco, dispuso la apertura de investigación preliminar contra tres sujetos, por la presunta comisión de delitos graves que atentan contra la salud pública y la seguridad ciudadana. Integrarían la banda criminal “Los extraditables de la Villa”, involucrados en el asesinato de 9 balazos contra un mototaxista en el distrito de Túpac Amaru Inca.

Involucrados en crimen

La acción fiscal ha individualizado la imputación y sustenta la imputación contra Diego Fabián Altamirano Gabriel, alias “Dumbo”, por los presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de micro comercialización, delitos contra la seguridad pública -de tenencia ilegal de armas y municiones y el delito contra la vida - homicidio calificado, en agravio de Denilson Jair Vásquez Lobatón, quien fue asesinado cuando conducía su mototaxi en Pisco.

Así mismo contra Juan Carlos Padilla Ramos, por los presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de micro comercialización, delito de receptación agravada, delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, en agravio de Vásquez Lobatón.

También se investiga a Ángel Miguel Córdova Escalaya “Gordo Tito”, por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de micro comercialización, los delitos de tenencia ilegal de armas y municiones y tenencia ilegal de explosivos. Este último fue sindicado como el auto intelectual del crimen, ya que “Dumbo”, indicó a la policía que fue quien le dio la orden de matar al mototaxista por una deuda.

La fiscal a cargo del caso Graciela Fanny Falcón Zelada, formalizó la medida, donde dispone realizar las diligencias para recabar las pruebas necesarias, como testimonios y pericias, con el objetivo de establecer las circunstancias de la muerte e identificar a los posibles responsables.

La investigación se inicia tras la intervención y detención de los sospechosos el mismo 8 de octubre de 2025, luego de una persecución policial que se desató en Pisco, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego. Durante la persecución, los presuntos agresores realizaron disparos contra el vehículo policial.

Como resultado de las intervenciones y diligencias de registro, la Policía intervino el domicilio de “Gordo Tito”, donde se encontró un verdadero “búnker criminal”, hallaron cuatro armas de fuego (pistolas y revólver), una caja de dinamita con 21 cartuchos, mecha fulminante de 3 metros, un chaleco antibalas con dos orificios de balas, 200 ketes de pasta básica de cocaína, municiones, cacerinas con funciones, celulares, tarjetas de créditos, cuadernos con números y anotaciones de las víctimas de extorsión. También se constató que la motocicleta utilizada en los hechos presentaba una requisitoria vigente por delito de robo.

