La desaparición de Cristopher Alejandro Vera Cajacuri, de 26 años, vecino del sector El Molino, en la provincia de Pisco, ha dado un dramático giro tras la difusión de un video en redes sociales en el que aparece el propio joven en lo que se trataría un secuestro. En las imágenes se observa a Cristopher con la inscripción “Señor Coronel Elías”, indicando que lo van a matar.

Video en redes

“Por andar con Saute, con Miriam, once dedos, con bebé de los Giraldos, por andar con todos los venezolanos y matar a los peruanos por orden de Angelito, que anda matando a la ciudad, por haber matado al negro burro, por orden de James Figueroa alias “Los paperos”, por esa razón señor coronel Elías Soto me van a matar. Un consejo para todos los que caminan con James Figueroa, saútes de los goyos, once dedos, bebé los giraldos, aléjase de ellos porque lo van a desaparecer como han hecho conmigo, porque tarde o temprano lo van a desaparecer como lo han hecho conmigo”, se escucha en el video publicado desde el perfil de Facebook Cris Pkmz (El maldito Cris).

La grabación ha causado conmoción entre la población de Pisco y otras ciudades con más de 10 mil reacciones y por encima de las 700 mil reproducciones y ha despertado el temor de que se trataría de un presunto secuestro de Vera Cajacuri.

La reacción de sus familiares no se hizo esperar. El padre del joven, Julio César Cajacuri Huarhua, escribió un mensaje que refleja la desesperación de la familia.

“No mi hijo, no. ¿Por qué? Te dije un montón de veces que no te metas en esa cosa, hijo. Tú eres sano, trabajador. ¿Dónde está todo lo que te enseñé?” se lee en el comentario. El video ha sido ampliamente compartido por usuarios.

Como se recuerda, Cristopher Alejandro Vera fue reportado como desaparecido luego de que sus familiares perdieran contacto con él desde el pasado 23 de junio, cuando salió de su vivienda a bordo de una motocicleta. La difusión del video se realizó el sábado 27 de junio.

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