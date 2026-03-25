Un trágico accidente de tránsito ocurrido la madrugada del martes 24 de marzo, dejó como saldo el fallecimiento de un joven de 21 años en el distrito de Túpac Amaru Inca, en la provincia de Pisco.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como Juan David Barrera García, quien conducía una motocicleta lineal cuando colisionó con un automóvil en la antigua carretera Panamericana Sur, a la altura de un grifo ubicado en el sector de Casalla.

De acuerdo con la información preliminar, el impacto fue de gran magnitud, provocando que el joven perdiera la vida. Las circunstancias exactas del hecho son materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan determinar las responsabilidades correspondientes.

El fallecido era natural del distrito de Túpac Amaru Inca, donde familiares y allegados vienen realizando las exequias. Según se informó, sus restos están siendo velados en una vivienda ubicada en la avenida principal, frente a la plaza de armas de la localidad.

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