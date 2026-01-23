Un joven de 21 años, identificado como José Miguel Figueroa Cáceres fue asesinado en una zona agrícola ubicada al norte del sector Renacer, Cercado de Pisco. Este hecho se convierte en el primer homicidio registrado en la jurisdicción desde la declaratoria del estado de emergencia.

Ultimado a balazos

Según información preliminar, el crimen se habría producido durante las primeras horas del martes 21 de enero, en circunstancias que aún son materia de investigación. No obstante, fue recién en horas de la tarde cuando vecinos del sector, que transitaban a pie por la zona para dirigirse a sus chacras y labores agrícolas, se toparon con la escena y alertaron de inmediato a la Policía, evidenciando la escasa vigilancia y el aislamiento del lugar.

El cuerpo de la víctima yacía sobre una trocha carrozable, lo que hacía presumir que fue atacado con arma de fuego en el lugar. Al llegar al sitio, los efectivos policiales confirmaron la presencia de varios casquillos de bala, procediendo a acordonar la zona para preservar la escena del crimen e iniciar las investigaciones correspondientes.

El cadáver fue trasladado a la morgue central de Pisco para la necropsia correspondiente, mientras las autoridades señalaron que no se descarta ninguna hipótesis y que las investigaciones continúan para identificar y capturar a los responsables del homicidio.

