En la provincia de Pisco, el club Juventud Lircay se coronó campeón de la Liga Distrital de Fútbol de Paracas, tras imponerse por 3 goles a 1 a Defensor El Chaco en la última fecha del campeonato, disputada en el estadio Santa Cruz.

Encuentro deportivo

Con este resultado, el conjunto de Lircay cerró una campaña destacada que lo mantuvo sin derrotas a lo largo del torneo, consolidándose como el mejor equipo de la temporada en la competencia distrital.

El partido definitorio fue intenso y terminó confirmando el dominio del cuadro campeón, que logró sostener su rendimiento hasta la jornada final para asegurar el título.

Cabe señalar que, en fechas anteriores del campeonato, Juventud Lircay ya venía mostrando su fortaleza en el torneo. En la octava jornada, sumó tres puntos tras la no presentación del Sport Huancavelica en el encuentro de semifondo, resultado que le permitió seguir afianzando su posición en la tabla.

Asimismo, en el partido disputado el domingo 15 de marzo, la escuadra conocida como “La Furia Roja de Lircay” venció por 3 a 0 al Juventud Santa Cruz. En ese encuentro, los goles fueron anotados por Junior Iza (camiseta N.° 18), Bruno Orindo (N.° 14) y Vladimir Ramírez (N.° 9), en una actuación que ya anticipaba el buen momento del equipo.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO