Un joven integrante de la Compañía de Bomberos Nuestra Señora de las Mercedes B-37 de Pisco, Julio Alejandro Advíncula Córdova, fue víctima de un violento asalto durante la madrugada del 6 de diciembre.

Robo agravado

De acuerdo con información preliminar, el voluntario circulaba por la avenida Fermín Tangüis cuando fue interceptado por un grupo de sujetos que lo agredieron para arrebatarle su motocicleta, dejándolo gravemente herido por impacto de bala.

Tras el ataque, Advíncula fue auxiliado por transeúntes y compañeros de compañía, quienes lo trasladaron de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco. Horas después, debido a la gravedad de sus lesiones, el joven bombero fue derivado a Ica para recibir atención médica especializada.

El hecho ha generado indignación entre sus colegas de la B-37 y vecinos de la zona, quienes señalaron que la inseguridad en Pisco sigue en aumento y afecta incluso a quienes dedican su vida al servicio voluntario.

La familia de Julio Advíncula pidió a la comunidad unirse en una cadena de oración por su recuperación.

