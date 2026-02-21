vuelve a evidenciar una preocupante falta de conciencia ciudadana sobre el cuidado del agua potable. A pocos meses del estiaje 2025, cuando miles de familias sufrieron cortes y baja presión, hoy se observa nuevamente el llenado de piscinas portátiles en viviendas

Uso excesivo

De acuerdo con Emapisco, llenar una piscina portátil demanda más de 3,300 litros de agua en un solo día, volumen que podría abastecer a varias familias. Este uso excesivo reduce la presión del servicio y afecta directamente a vecinos de sectores aledaños, quienes reportan constantes interrupciones.

La empresa ha exhortado a la población a asumir un “verano responsable”, recordando los momentos críticos vividos durante la escasez. No obstante, persisten prácticas irregulares como la manipulación de conexiones domiciliarias y el uso indebido de grifos contra incendios, acciones que constituyen infracciones y comprometen la infraestructura pública.

Además del impacto en el abastecimiento, el vaciado del agua al sistema de alcantarillado genera sobrecarga en las redes y deterioro del asfalto cuando es arrojada a la vía pública. Aunque existen ordenanzas que sancionan estas conductas, vecinos cuestionan la escasa fiscalización y demandan mayor control para proteger un recurso vital que no es inagotable.

