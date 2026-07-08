Un nuevo hecho enluta a la comunidad pesquera de la región Ica. El segundo pescador que había sido reportado como desaparecido fue encontrado sin vida ayer por la tarde en una playa del distrito de Ocucaje. La víctima fue identificada como Jhon Deibi, de nacionalidad colombiana, conocido entre sus compañeros con el apelativo de “Colombia”.

Fatal hallazgo

El hallazgo se produjo durante las labores de búsqueda que se venían realizando tras su desaparición. Su cuerpo fue ubicado en la playa de Ocucaje, poniendo fin a la intensa incertidumbre que mantenían sus familiares, amigos y compañeros de faena

Este trágico desenlace ha generado consternación en la comunidad pesquera y entre la población de Ica, que expresa sus condolencias a los familiares de Jhon Deibi.

Asimismo, tras ocho días de intensa búsqueda, fue identificado el cuerpo del pescador venezolano Víctor Leonardo Trejo Gonzales de 30 años, quien fue hallado sin vida la mañana del lunes 6 en la playa El Playón, en el distrito de Ocucaje.

El hallazgo se produjo alrededor de las 10:00 a. m. y puso fin a días de incertidumbre para sus familiares, quienes permanecieron en la zona participando activamente en las labores de búsqueda desde que se reportó su desaparición tras el accidente ocurrido en el mar.

Pese al dolor que embarga a la familia, sus integrantes continúan aferrados a la esperanza de encontrar a los demás pescadores que aún permanecen desaparecidos. Señalaron que no cesarán en los esfuerzos y solicitaron el apoyo de las autoridades, pescadores artesanales y de la ciudadanía para reforzar las labores de búsqueda, con la esperanza de recuperar los cuerpos y brindarles una cristiana sepultura.

Los familiares hicieron un llamado a la solidaridad de la población para que no los dejen solos en este difícil momento. Afirmaron que, aunque el hallazgo de Víctor Leonardo Trejo Gonzales representa un paso en medio de la tragedia, su mayor anhelo es encontrar a los demás desaparecidos y dar tranquilidad a sus seres queridos, manteniendo viva la fe de que las labores de búsqueda permitan cerrar este doloroso capítulo para todas las familias afectadas.

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