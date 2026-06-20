Un grupo de vecinos, familiares y representantes de organizaciones vinculadas a la inclusión de personas con discapacidad realizó una manifestación pacífica en la Plaza de Armas de Pisco para expresar su rechazo a un presunto caso de agresión contra un menor con habilidades diferentes ocurrido en un Centro de Educación Básica Especial (CEBE) del distrito de San Clemente.

Colectivos inclusivos

La movilización se desarrolló días después de que un video relacionado con el caso se difundiera ampliamente en redes sociales, generando preocupación e indignación entre la población. Los participantes acudieron con pancartas y mensajes en defensa de los derechos de los niños con discapacidad, exigiendo un trato digno y libre de cualquier forma de violencia.

Entre los carteles exhibidos durante la concentración se podían leer frases como “No al maltrato infantil”, “Los niños con condición también forman parte de nuestra sociedad” y “Justicia para Ángel”, en referencia al menor involucrado en el caso.

Durante la actividad, la madre del niño agradeció las muestras de solidaridad recibidas por parte de la ciudadanía y señaló que la finalidad de la movilización fue generar conciencia sobre la importancia del respeto hacia las personas con discapacidad.

Asimismo, indicó que los aspectos legales del caso serán abordados por los profesionales encargados de la defensa de la familia, mientras que la marcha tuvo un carácter pacífico y orientado a sensibilizar a la población.

Representantes del colectivo Sonrisas Inclusivas, organización que trabaja con niños, adolescentes y adultos con discapacidad, participaron activamente en la concentración y expresaron su respaldo a la familia del menor.

Una de sus voceras señaló que este caso ha puesto en evidencia una problemática que, según afirmó, afecta a muchas familias y que en ocasiones no llega a hacerse pública. También destacó la necesidad de fortalecer la capacitación de los profesionales que trabajan con estudiantes con necesidades educativas especiales.

La representante explicó que los niños dentro del espectro autista pueden experimentar crisis conductuales o sensoriales que requieren atención especializada, paciencia y estrategias adecuadas de contención emocional.

“Quienes trabajan con esta población deben estar preparados para comprender y manejar estas situaciones de manera adecuada, respetando siempre la integridad de los menores”, sostuvo.

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