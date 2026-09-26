Una arriesgada operación de rescate permitió poner a salvo a dos personas que quedaron atrapadas en un islote rocoso de la bahía de Paracas, luego de sufrir un accidente mientras practicaban parapente en inmediaciones del mirador La Catedral. El hecho ocurrió la noche del 24 de septiembre y movilizó a efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de la Marina de Guerra, quienes desplegaron una operación conjunta para ubicar y auxiliar a los accidentados, cuando la marea comenzaba a subir.

Personas rescatadas

La emergencia fue comunicada telefónicamente a la Comisaría de Paracas, activándose de inmediato la búsqueda bajo el mando del capitán PNP Oscar Terrones Palomino, jefe de la unidad, quien estuvo acompañado por el alférez PNP Carlos Quispe Castañeda y los suboficiales Jamir Peña Ballarta y Gabriel Venegas Giraldo.

Tras desplazarse hacia la zona de La Catedral, los agentes observaron a un grupo de personas solicitando auxilio y emprendieron la búsqueda mar adentro. Después de aproximadamente diez minutos lograron visualizar las luces de los celulares de las dos víctimas, quienes desde el islote pedían desesperadamente ayuda.

Debido a las características rocosas del lugar y la imposibilidad de realizar un desembarco convencional, la operación demandó un esfuerzo adicional de los rescatistas. Fue entonces cuando el teniente segundo de la Marina de Guerra del Perú, Diego Céliz, se sumó directamente a la maniobra, ingresando hacia el islote para alcanzar a los accidentados.

La intervención coordinada entre la Marina y la PNP permitió finalmente llegar hasta ellos y brindarles asistencia, encontrándolos con heridas expuestas y con serias dificultades para movilizarse debido a la magnitud del accidente.

Una vez asegurados, los heridos fueron colocados en camillas para iniciar una compleja evacuación desde la zona rocosa. Los rescatistas realizaron un exigente traslado por varios kilómetros y en condiciones adversas hasta conseguir sacar a las víctimas de la zona de peligro y conducirlas hacia el Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde recibieron atención médica.

Los rescatados fueron identificados como la turista francesa Julie Truyen France y el joven peruano Víctor Andrés Barrera García de 21 años.

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