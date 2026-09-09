En el marco de las actividades programadas en el distrito de San Andrés, se realizó la juramentación de Martha García De la Cruz, quien asumió temporalmente el cargo de alcaldesa, junto a la regidora Edith Tomairo. La nueva autoridad edil tendrá la responsabilidad de mantener la continuidad de las acciones y servicios municipales durante el periodo de un mes, compromiso de seguir trabajando por el bienestar de los vecinos.

Alcaldesa encargada

Como parte de la agenda institucional, también se desarrolló una reunión del Comité de Salud, la inauguración del proyecto de electrificación en el A.H. Rosita Salguero y el tradicional Lunes Cívico Institucional, actividades que forman parte de las acciones orientadas a fortalecer los servicios y atender las necesidades de la población sanandresina.

Durante este periodo, uno de los principales retos de la autoridad será garantizar la continuidad de los trámites administrativos y la atención de los asuntos pendientes del distrito, evitando retrasos que puedan afectar a los vecinos.

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