Tras el trabajo articulado entre la Zona Registral N.° XI – Sede Ica de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y la Municipalidad Distrital de San Andrés, se logró inscribir la independización por habilitación urbana de un área de 7,354.89 m².

Por la formalización

Con este importante avance, más de 72 familias del Centro Urbano Informal “Juventud Villa Rica” obtuvieron el tan esperado título de propiedad que pone fin a más de cuatro décadas de espera.

La entrega oficial se realizó, en una ceremonia encabezada por el alcalde distrital de San Andrés, Joel Andre De la Cruz Canelo; el jefe de la Zona Registral N.° XI, David Silva Acevedo; la jefa (e) de la Unidad Registral, Pamela Huamani Servellón; y funcionarios municipales.

Las Mesas Técnicas de Orientación Registral son un servicio gratuito creado mediante la Resolución N.° 00008-2025-SUNARP/SN, que brinda asistencia técnica y jurídica a los gobiernos locales para el saneamiento de la propiedad urbana.

En San Andrés, este mecanismo también ha permitido avanzar en el saneamiento del Asentamiento Humano “Señor de Cachuy”, cuyos pobladores se encuentran próximos a obtener sus títulos de propiedad.

