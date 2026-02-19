Un violento ataque armado acabó con la vida de un hombre conocido como “Enriquito” pasada la tarde del martes en el centro poblado San Miguel, en la provincia de Pisco. La víctima fue identificada como Hernán Enrique Quispe Espino (36), quien se encontraba junto a su pareja en los exteriores de su vivienda, ubicada en la calle Señor de la Agonía, cuando sujetos desconocidos llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera inmediata.

Muerte violenta

Durante el atentado, la esposa del occiso también resultó herida por impacto de bala, por lo que fue auxiliada por vecinos y trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde recibe atención médica. Su estado de salud es reservado, mientras personal policial acordonó la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

Agentes de la Policía Nacional recabaron testimonios y evidencias en el lugar del crimen, mientras familiares y vecinos, consternados, exigían mayor presencia policial ante el incremento de hechos violentos en la zona.

En tanto, efectivos de la Comisaría de San Miguel capturaron a Ángelo David Canales Lengua, alias “Negro Ángelo”, señalado como presunto integrante de la banda criminal “Los Malditos de Casalla”. La intervención se realizó en la calle Señor de la Agonía, en el centro poblado San Miguel, como parte de un operativo tras el reciente ataque armado registrado en la zona

Según información policial, el detenido estaría implicado en el crimen que acabó con la vida de Hernán Enrique Quispe Espino (36), y que dejó herida a Milagros Lucero Matute Gamarra (29), alias “La Gorda”, en un hecho presuntamente relacionado con disputas entre bandas por el cobro de cupos y el tráfico de drogas. Durante el operativo se incautó una motocicleta y un vehículo Hyundai rojo que habría sido robado minutos antes y utilizado para perpetrar el ataque

Las autoridades informaron además que “Negro Ángelo” habría actuado junto a otros dos sujetos conocidos como “Yair” y “Makensi”, mientras continúan las diligencias para dar con su paradero.

Según parte policial el intervenido registra antecedentes por tráfico ilícito de drogas y estuvo recluido anteriormente en el penal de Chincha.

VIDEO RECOMENDADO