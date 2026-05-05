Un violento hecho criminal terminó con la vida de un comerciante del mercado N.° 2 de la provincia de Pisco, luego de ser atacado con arma de fuego en un intento de robo de su motocicleta lineal la tarde del domingo 3 de mayo.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como Wilder Rosell Mejía Tito de 51 años de edad, conocido cariñosamente como “Willy” entre comerciantes y clientes del centro de abastos donde laboraba en el área de venta de carne. Su muerte ha causado consternación entre quienes lo conocían desde hace años en el mercado.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió cuando el comerciante se desplazaba por la calle Cieneguilla, el el sector La Esperanza. En ese momento, habría sido interceptado por sujetos desconocidos que, según las primeras versiones, buscaban robarle su motocicleta.

Durante el asalto, los atacantes habrían disparado contra la víctima en más de una ocasión, impactándolo en el cuerpo (pecho y estómago) y dejándolo gravemente herido en plena vía pública. Tras cometer el ataque, los sujetos huyeron del lugar sin lograr concretar el robo del vehículo menor.

Testigos relataron que el comerciante quedó tendido en la pista, mientras su motocicleta permanecía en la zona del hecho. El casco de seguridad fue hallado a su lado, lo que evidenciaría que se encontraba conduciendo al momento del ataque.

Minutos después, personal de emergencia y bomberos acudieron al lugar para brindarle auxilio y trasladarlo de inmediato al Hospital San Juan de Dios de Pisco. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, su fallecimiento fue confirmado poco después debido a la gravedad de las heridas por proyectil de arma de fuego.

El hecho ha generado preocupación entre comerciantes y vecinos del sector, quienes exigen mayor presencia policial ante el incremento de hechos violentos en la provincia.

Familiares, amigos y clientes de la víctima exigieron justicia y acciones concretas para frenar la ola delictiva. El velatorio se realizó ayer en el sector 4 del distrito de Túpac Amaru Inca calle Lloque Yupanqui, Mz 24 Lt 20, y hoy 5 de mayo en la calle Los Laureles 504, en Pisco.

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