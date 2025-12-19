Ha transcurrido una semana desde que el menor de iniciales E. S. M. de 3 años de edad, resultó gravemente accidentado y, hasta la fecha, el Hospital San Juan de Dios (SJD) de Pisco no logra concretar su referencia a un establecimiento especializado para su atención quirúrgica. El niño presenta una fractura de fémur y continúa internado con intensos dolores, sin que se haya programado la intervención que requiere con carácter de suma urgencia.

Referencia a Lima

Según indicaron los familiares, la cirugía podría realizarse en el Hospital del Niño de San Borja, en la ciudad de Lima; sin embargo, denuncian que no se registran avances ni gestiones efectivas para concretar la referencia médica.

Ante este escenario, la familia del menor ha solicitado apoyo urgente a las autoridades del sector Salud para garantizar el traslado oportuno a la capital y el tratamiento adecuado que permita salvaguardar la integridad y recuperación del niño.

Asimismo, la abuelita del niño, la Sra. Lisset Mendoza Uculmana, viene realizando las coordinaciones correspondientes y ha puesto a disposición el número 991 958 417 para cualquier apoyo, información o ayuda solidaria que permita acelerar este proceso vital.

