La brisa marina de San Andrés no logró calmar la indignación de los pescadores artesanales ayer lunes 20 de abril, durante la visita del ministro de la Producción, César Quispe Luján. Acompañado por la congresista Ingrid Luján, el titular de la cartera llegó al Desembarcadero Pesquero Artesanal José Olaya Balandra ubicado en el distrito de San Andrés para verificar la cruda realidad que enfrentan los hombres de mar.

Durante el recorrido, Quispe Luján observó cómo los constantes oleajes anómalos durante más de 40 años han socavado, año tras año, una infraestructura que hoy se cae a pedazos, dejando a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad extrema frente a la fuerza de la naturaleza.

Muelle abandonado

El malestar de los dirigentes estalló durante una breve reunión en el muelle, donde denunciaron que cerca de cuatro años gran parte de la infraestructura se encuentra colapsada.

Con duras críticas, los pescadores señalaron que la inestabilidad política ha sido su mayor enemigo: cada vez que cambia un ministro, los proyectos de renovación vuelven a fojas cero. “Son años de promesas rotas”, expresaron los trabajadores, quienes ven con escepticismo cómo los expedientes técnicos se empolvan en los escritorios mientras ellos arriesgan la vida en un desembarcadero en ruinas.

Ante este panorama, el ministro César Quispe reconoció que la espera ha sido excesiva y aseguró que su gestión buscará un acercamiento inmediato con el Gobierno Regional de Ica para agilizar los “proyectos dormidos” que han permanecido paralizados durante años.

El funcionario, quien llegó con equipo de apoyo técnico, se comprometió a realizar una revisión exhaustiva del expediente técnico actual para evitar que la inversión se detenga nuevamente. “Vamos a estructurar soluciones reales para que el esfuerzo de los pescadores no se pierda en la burocracia”, señaló el titular de Produce antes de trasladarse al siguiente punto de agenda.

La jornada culminó con una reunión en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Pisco, donde se congregaron diversos gremios pesqueros para ratificar sus demandas. En este escenario, se enfatizó la necesidad de que el apoyo técnico anunciado no sea solo una visita protocolar, sino el inicio de una reconstrucción urgente y definitiva.

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