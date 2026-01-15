Un grave accidente de tránsito se registró ayer en la carretera que conduce a Playa La Mina, dentro de la Reserva Nacional de Paracas, luego de que un miniván tipo combi de placa BXK-512, color blanco, se volcara cuando se desplazaba con destino a esta concurrida playa del balneario. El hecho fue reportado por veraneantes y operadores turísticos que se encontraban en la zona.

Emergencia en la zona

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo habría perdido el control por causas que aún son materia de investigación, despistándose y terminando volcado a un costado de la vía. Producto del impacto, la unidad sufrió considerables daños materiales, generando escenas de alarma entre los pasajeros y visitantes que transitaban por el sector de la reserva.

Hasta el lugar acudieron efectivos del Serenazgo de Paracas y operadores turísticos, quienes brindaron auxilio inicial a los ocupantes de la unidad siniestrada. Posteriormente, personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú trasladó a tres personas heridas al Hospital San Juan de Dios de Pisco, mientras que otros afectados fueron llevados por Serenazgo a la posta médica de Paracas para su evaluación y atención.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se ha confirmado el número total de pasajeros que viajaban en la combi ni la identidad del conductor, datos que vienen siendo recabados como parte de las diligencias correspondientes. Asimismo, se coordinó con personal del Sernanp para asegurar la zona y facilitar las labores de auxilio y retiro del vehículo.

La Policía Nacional del Perú ha iniciado las investigaciones para determinar las responsabilidades del accidente y establecer si hubo exceso de velocidad, fallas mecánicas u otros factores que hayan contribuido al despiste.

