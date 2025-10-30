Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la avenida Abraham Valdelomar, frente al colegio Saco Oliveros, en la ciudad de Pisco. El conductor del mototaxi salvó de morir aplastado.

Severos daños

Una mototaxi color amarillo quedó completamente aplastada entre un volquete y un camión frigorífico, resultando totalmente inservible. Según los primeros reportes, el chofer de la mototaxi logró salir solo con lesiones evitando una tragedia.

Aunque los daños materiales fueron significativos. Testigos indicaron que la maniobra de uno de los vehículos de carga provocó el aplastamiento, y que la rápida reacción del conductor de la mototaxi fue clave para salvar su vida.

Las autoridades de tránsito se encuentran investigando las causas del accidente y recomiendan precaución a los conductores que circulan por esta concurrida avenida.

