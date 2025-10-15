La madrugada del martes 14 de octubre se confirmó la muerte de Yosvani Yauricasa Saenz, la segunda víctima del violento accidente ocurrido el pasado fin de semana en el kilómetro 7 de la Vía Los Libertadores, a la altura del grifo El Piloto, en el distrito de San Clemente.

Tragedia vial

Yauricasa permanecía hospitalizado desde el día del siniestro, cuando una camioneta impactó frontalmente contra un tráiler presuntamente mal estacionado. Con su fallecimiento, se elevan a dos las víctimas mortales del choque. Días antes, había muerto Luciano Ballarta Olivares, conocido como “Piyeya”, joven muy querido en la comunidad pisqueña.

De acuerdo con testigos, el tráiler habría estado detenido en la vía desde la madrugada, sin la debida señalización, tras verse involucrado en un accidente previo. Las causas exactas aún son materia de investigación, pero el fuerte impacto entre ambos vehículos dejó graves daños materiales y consecuencias fatales.

Vecinos y transportistas de la zona han expresado su molestia por lo que consideran una falta de control y fiscalización en una de las carreteras más transitadas y peligrosas de la región. Algunos señalan que el mismo tráiler habría estado implicado en otro accidente esa misma noche, lo que ha encendido la indignación entre los pobladores, que exigen sanciones y una mayor presencia de autoridades en la vía.

