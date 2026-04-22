Luis Daniel Moreyra Chira, presidente de la comunidad distrital de Humay, denunció públicamente que la municipalidad, encabezada por el alcalde Carlos Alberto Sulca Velarde, no cuenta con un Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRRD) aprobado, pese a que la Contraloría ha advertido altos riesgos de inundaciones y movimientos en masa.

Alerta en la zona

“Es una negligencia que pone en peligro a más de 5400 vecinos; no podemos enfrentar la naturaleza a ciegas mientras la gestión ignora las leyes del Sinagerd”, afirmó el dirigente. Según el Informe de Contraloría N° 5430-2026-CG/PREV-SOO, esta omisión técnica resulta crítica, considerando que el distrito alberga 14 instituciones educativas y 4 centros de salud en zonas vulnerables.

La preocupación también recae en el uso de los recursos públicos. Se ha reportado la ejecución del 67.6 % del presupuesto destinado a la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias. Moreyra Chira cuestionó que estos fondos se utilicen sin una planificación adecuada, señalando que durante el 2025 la municipalidad manejó más de 820 mil soles para este fin, alcanzando niveles de ejecución cercanos al 96 % en algunos rubros.

“Se está gastando casi todo el dinero sin un plan técnico que oriente las inversiones, lo que evidencia una improvisación peligrosa con los fondos de emergencia”, subrayó.

Como evidencia de esta situación, se citó el caso del señor Jiménez, vecino del centro poblado Hualla Grande, quien denunció la falta de apoyo efectivo frente a las amenazas climáticas. Según su testimonio, ante el riesgo inminente, la única respuesta municipal fue la entrega de cinco metros de plástico azul para proteger su vivienda.

Para Moreyra Chira, este caso refleja que el alto nivel de ejecución presupuestal no se traduce en acciones concretas de prevención ni en apoyo real a las familias vulnerables

Asimismo, advirtió que la falta de este instrumento técnico compromete el presupuesto del próximo año. Al no contar con el plan aprobado por CENEPRED, la municipalidad no podrá utilizar hasta el 20 % de los recursos del canon y sobrecanon para prevención en el 2026, conforme a la Ley de Presupuesto.

“La incapacidad administrativa de hoy nos condena a la desprotección de mañana, perdiendo recursos vitales para defensas ribereñas por falta de gestión técnica y transparencia”, enfatizó.

Finalmente, el dirigente exigió la inmediata subsanación de estas observaciones para salvaguardar la vida y los medios de subsistencia de la población ante posibles desastres naturales. El informe de control ya ha sido notificado formalmente al municipio distrital para la adopción de medidas urgentes.

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