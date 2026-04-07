Vecinos de los centros poblados de Pallasca y Auquix, en el distrito de Humay, en la provincia de Ica, denunciaron públicamente que continúan enfrentando serios problemas de desabastecimiento de agua potable, situación que, según indican, se repite desde hace varios meses.

La población atribuye esta problemática a lo que califican como una deficiente gestión municipal encabezada por el alcalde Carlos Sulca, señalando que hasta el momento no se han implementado soluciones efectivas para garantizar el servicio básico.

Pozos deteriorados

De acuerdo con testimonios difundidos por los propios pobladores en redes sociales, el suministro de agua en el centro poblado de Pallasca solo se realiza por aproximadamente dos horas, mientras que en Auquix la situación sería similar.

Además, vecinos muestran el estado deteriorado de los pozos de almacenamiento, lo que genera preocupación por la calidad del agua que consumen las familias de estas localidades.

Una pobladora identificada con las iniciales A.H.Y. señaló que incluso cuando se envía un camión cisterna para abastecer de agua, la distribución no llega a todos los sectores. Frente a esta situación, los vecinos exigen a la municipalidad acciones urgentes, como la limpieza del pozo de almacenamiento y la ejecución de una obra que garantice un sistema de agua permanente.

Asimismo, hicieron un llamado a entidades como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público del Perú para que intervengan y verifiquen las condiciones del servicio que actualmente reciben los pobladores.

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