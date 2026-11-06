Pisco se convierte en escenario de una importante intervención artística con el desarrollo de la tercera jornada del III Festival Internacional de Muralismo Pisco Ciudad Mural 2026.

Las paredes de distintos espacios urbanos vienen transformándose en lienzos de expresión cultural, gracias al trabajo de muralistas nacionales e internacionales que han llegado a la provincia para plasmar su talento y creatividad. La información fue proporcionada a Diario Correo por el gestor cultural e investigador Sandro David Medrano Legua.

Muralismo internacional

Durante esta jornada, los artistas continuaron con la elaboración de diversos murales, incorporando técnicas, estilos y mensajes que reflejan distintas realidades culturales. Las intervenciones no solo modifican para bien la imagen de los espacios públicos, sino que también acercan el arte a la población y convierten las calles en puntos de encuentro entre creadores y ciudadanía.

Más allá del impacto visual, el festival representa una apuesta por la cultura, la identidad y la recuperación artística del espacio urbano. Cada mural constituye una expresión que recoge historias, sensibilidades y miradas de diferentes lugares, fortaleciendo el intercambio cultural y posicionando a Pisco como un escenario de proyección para el muralismo internacional.

Con esta tercera jornada, Pisco Ciudad Mural 2026 continúa dejando su huella en la provincia. El desafío ahora será preservar estas obras y garantizar que permanezcan como parte del patrimonio artístico de la ciudad. Una iniciativa que demuestra que el espacio público también puede convertirse en un escenario de cultura, identidad y transformación social.

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