Un nuevo hecho de violencia se registró en el distrito de San Andrés, en la provincia de Pisco, luego de que dos obreros que laboraban en el sector Ancieta fueran heridos por impactos de bala.

Ataque criminal

De acuerdo con la información preliminar, los trabajadores fueron auxiliados de inmediato y trasladado al hospital San Juan de Dios para recibir atención médica. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían confirmado su identidad ni el estado actual de su salud. En las imágenes difundidas tras el ataque se observa al hombre vistiendo un polo amarillo con una mancha de sangre a la altura del hombro izquierdo.

Tras la difusión del video uno de los trabajadores heridos, y numerosos ciudadanos manifestaron en redes sociales su preocupación y señalaron que este sería el segundo atentado ocurrido contra personal que labora en diferentes obras del distrito de San Andrés en un corto periodo de tiempo.

Asimismo, algunos comentarios vinculan estos hechos con presuntos actos de extorsión; sin embargo, esa información no ha sido confirmada oficialmente y forma parte de las investigaciones que realiza la Policía Nacional.

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