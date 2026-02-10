Paracas vivió un fin de semana lleno de color, tradición y orgullo regional durante la celebración del Día Nacional del Pisco Sour, evento que tuvo como escenario el Hotel El Cóndor Club & Beach Resort. La velada incluyó la presentación oficial de las candidatas a Miss Pisco Sour 2026, en una noche marcada por la alegría, la belleza y la elegancia, rindiendo homenaje a nuestra bebida bandera, símbolo de identidad cultural del Perú y emblema de la región Ica.

Bebida bandera

En esta edición, Yazuri Asencio fue coronada Miss Pisco Sour Paracas 2026, representando el encanto y la distinción de un destino que celebra su herencia a través del pisco sour. Asimismo, Fabiola Águila recibió el título de Miss Sunset, proyectando la imagen turística de Paracas como un lugar donde confluyen el atardecer, la cultura y la hospitalidad. Las participantes lucieron prendas de Munay, realzando el nivel artístico del evento.

La actividad, organizada anualmente por CAPATUR, no solo puso en valor el sabor del Perú, sino que también impulsó la promoción turística de Paracas e Ica, mostrando al país y al mundo lo mejor de esta importante zona costera, consolidando su posicionamiento como destino clave del sur peruano.

