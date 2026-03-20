El distrito de Paracas cuenta desde esta semana con un nuevo espacio destinado al deporte, la recreación y la integración social, tras la culminación de la obra “Creación de la Losa de Recreación Multiusos en la Habilitación Urbana Kuelap”. La infraestructura, que demandó una inversión de S/ 3,376,448.27, busca brindar a la comunidad un lugar moderno, seguro y funcional, pensado tanto para el ejercicio físico como para la convivencia social y actividades culturales.

Apuestan por el deporte

Durante la inspección final, funcionarios de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Ica verificaron que la obra cumpliera con los más altos estándares técnicos y constructivos. La supervisión incluyó el control de acabados, iluminación, seguridad y accesibilidad, asegurando que cada detalle responda a las necesidades de los vecinos y visitantes del complejo.

El nuevo espacio cuenta con un polideportivo multiusos que permite la práctica de diferentes disciplinas, un gimnasio totalmente equipado y áreas de juegos infantiles, pensadas para promover la recreación segura de los más pequeños. Además, dispone de vestuarios, un tópico de atención, almacenes, sala de reuniones y graderías para los espectadores.

La obra incorpora dos accesos principales que facilitan el flujo de usuarios y un sistema de iluminación moderna que permite el uso de las instalaciones durante la noche, mejorando la seguridad de quienes las utilizan.

El proyecto también prestó especial atención al ornato y paisajismo, integrando la infraestructura al entorno urbano de Kuelap y convirtiéndola en un punto atractivo dentro de la ciudad. Lo que antes era un terreno vacío y olvidado se ha transformado en un espacio de encuentro que combina deporte, esparcimiento y convivencia ciudadana.

Autoridades locales señalaron que la entrega del complejo tiene un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos, pues promueve hábitos saludables y ofrece alternativas de recreación que contribuyen a alejar a la juventud de riesgos sociales.

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