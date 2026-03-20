, la recreación y la integración social, tras la culminación de la obra “Creación de la Losa de Recreación Multiusos en la Habilitación Urbana Kuelap”. La infraestructura, que demandó una inversión de S/ 3,376,448.27, busca brindar a la comunidad un lugar moderno, seguro y funcional,

Apuestan por el deporte

Durante la inspección final, funcionarios de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Ica verificaron que la obra cumpliera con los más altos estándares técnicos y constructivos. La supervisión incluyó el control de acabados, iluminación, seguridad y accesibilidad, asegurando que cada detalle responda a las necesidades de los vecinos y visitantes del complejo.

El nuevo espacio cuenta con un polideportivo multiusos que permite la práctica de diferentes disciplinas, un gimnasio totalmente equipado y áreas de juegos infantiles, pensadas para promover la recreación segura de los más pequeños. Además, dispone de vestuarios, un tópico de atención, almacenes, sala de reuniones y graderías para los espectadores.

La obra incorpora dos accesos principales que facilitan el flujo de usuarios y un sistema de iluminación moderna que permite el uso de las instalaciones durante la noche, mejorando la seguridad de quienes las utilizan.

El proyecto también prestó especial atención al ornato y paisajismo, integrando la infraestructura al entorno urbano de Kuelap y convirtiéndola en un punto atractivo dentro de la ciudad. Lo que antes era un terreno vacío y olvidado se ha transformado en un espacio de encuentro que combina deporte, esparcimiento y convivencia ciudadana.

Autoridades locales señalaron que la entrega del complejo tiene un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos, pues promueve hábitos saludables y ofrece alternativas de recreación que contribuyen a alejar a la juventud de riesgos sociales.

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