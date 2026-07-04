La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y la Municipalidad Distrital de Paracas suscribieron un convenio de asistencia técnica que permitirá identificar, estructurar y promover proyectos de inversión pública y privada en beneficio de la población.

Crecimiento sostenible

Mediante este acuerdo, la comuna contará con el acompañamiento especializado de ProInversión durante las diferentes etapas del ciclo de los proyectos, fortaleciendo sus capacidades técnicas para viabilizar obras que contribuyan al cierre de brechas en infraestructura y servicios públicos.

Asimismo, se espera potenciar el desarrollo turístico y productivo de Paracas, uno de los principales destinos del país, generando mayores oportunidades de inversión y bienestar para sus habitantes.

La firma del convenio estuvo encabezada por el alcalde distrital, Omar Bohórquez Huertas, y la directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, Denisse Miralles Miralles, quienes reafirmaron su compromiso de trabajar de manera articulada para atraer inversiones que promuevan el desarrollo sostenible del distrito.

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