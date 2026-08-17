La Reserva Nacional de Paracas y el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) reactivaron el histórico monitoreo de tortugas marinas iniciado en 2006, como parte del compromiso del Perú con la Comisión Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT). Esta labor busca actualizar el conocimiento sobre las cinco especies de tortugas marinas presentes en el país y aportar información para la formulación de medidas de conservación y planes de manejo.

Área natural

El trabajo, desarrollado gracias a un convenio marco entre ambas instituciones, comprendió recorridos terrestres y acuáticos por zonas estratégicas de la bahía de Paracas. Durante estas jornadas se recopiló información sobre la presencia y distribución de estos reptiles marinos, datos que permitirán fortalecer el seguimiento de sus poblaciones y orientar futuras acciones de protección dentro de esta importante área natural protegida.

El monitoreo también permitirá identificar posibles factores de riesgo relacionados con las actividades que se desarrollan en la bahía, entre ellos la pesca, el tránsito de embarcaciones y la presencia de residuos. Con esta información, las autoridades buscan fortalecer la toma de decisiones y promover acciones concretas para garantizar la conservación de las tortugas marinas y el equilibrio de los ecosistemas de la Reserva Nacional de Paracas.

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