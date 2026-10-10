En un acto de patriotismo y reconocimiento a la historia nacional, el distrito de Paracas rindió homenaje al gran almirante Miguel Grau Seminario, héroe máximo de la Marina de Guerra del Perú y símbolo de honor, valentía y amor a la patria, al conmemorarse el Combate de Angamos y el Día de la Marina de Guerra del Perú.

Héroe de la patria

La ceremonia se desarrolló en el Óvalo Iquique, donde autoridades y ciudadanos se congregaron para recordar el legado de Miguel Grau, cuya entrega y sacrificio durante la Guerra del Pacífico lo convirtieron en un ejemplo de heroísmo para las generaciones presentes y futuras. La actividad también permitió reconocer la importante labor que desempeñan los integrantes de la Marina de Guerra en la defensa de la soberanía nacional.

En representación de la Municipalidad Distrital de Paracas participó la CPC. Liliana Ravello, gerente de Desarrollo Económico y Local, reafirmando el compromiso de la institución con la memoria histórica y los valores patrióticos del país. De esta manera, Paracas se sumó a la conmemoración nacional para mantener vivo el legado del Caballero de los Mares, cuya vida continúa inspirando respeto, honor y amor por el Perú.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO