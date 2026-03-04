El distrito de Paracas se prepara para vivir una de las celebraciones más trascendentales de su calendario festivo. La municipalidad distrital oficializó la conformación de las comisiones encargadas de organizar el XXXIV Festival Paracas 2026, en el marco del 75° aniversario de creación política. La disposición fue establecida mediante la Resolución de Alcaldía Nº 046-2026-MDP/ALC, suscrita por el alcalde Omar Eladio Bohórquez Huertas, consolidando así la estructura operativa del evento.

Actividades del festival

Del 4 al 8 de marzo, el distrito será escenario de actividades protocolares, culturales, deportivas y recreativas que buscan atraer visitantes de distintas regiones del país. Bajo el lema “¡Ahora sí, Paracas celebra!”, la comuna apunta a fortalecer la identidad local y dinamizar el turismo en una fecha significativa para la jurisdicción.

En conferencia de prensa, la Comisión Central presentó la programación oficial y anunció a los candidatos a Miss & Míster Paracas 2026, certamen que se realizará el miércoles 4 de marzo desde las 7:00 p. m. en el bulevar El Chaco – zona sur. Asimismo, se confirmó la participación de reconocidas agrupaciones musicales que animarán las noches festivas.

El jueves 5 se presentarán la agrupación Luz Andina y La Bella Luz; el viernes 6 estarán en escena Orquesta Sensación Paracas y Revelación 5:40. El sábado 7 el espectáculo contará con la participación del Grupo Río, Nómade y Grupo Amor Rebelde. Finalmente, el domingo 8 de marzo, desde las 8:00 de la mañana, se desarrollará el acto protocolar central por el aniversario del distrito.

La organización contempla una Comisión Central presidida por Carlos Tataje Aguado, responsable de articular el programa oficial. Además, se han designado comisiones específicas en áreas estratégicas como Reinado, Seguridad, Prevención de Riesgos y Primeros Auxilios, Ornato y Limpieza, así como Deporte, Cultura y Arte, garantizando una planificación integral orientada al orden, la seguridad y el realce de la imagen de Paracas durante los días de celebración para buscar la consolidación de este balneario en el país.

