En el marco de la Semana de Evangelización – AVANZADA Evangelizadora Nacional 2026, integrantes de los Grupos de Oración de Niños “Pequeños del Reino” y “Semillitas de Jesús” de la Parroquia San Clemente de Pisco, salieron a las calles con alegría y entusiasmo para compartir un mensaje de fe, esperanza y amor de Dios con las personas que encontraron a su paso.

Jornada misionera

Con el lema de anunciar a Cristo y llevar su palabra a todos, los pequeños evangelizadores participaron activamente en esta jornada misionera, demostrando que la fe también se construye desde la infancia y que cada corazón puede convertirse en un instrumento para transmitir el mensaje del Evangelio.

Inspirados en las palabras de Marcos 16,15: “Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la creación”, los niños reafirmaron su compromiso de continuar llevando el mensaje de Cristo. La misión continúa y estos pequeños misioneros siguen avanzando con alegría, llevando esperanza y sembrando la semilla de la fe.

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