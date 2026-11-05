La movilización de los pescadores artesanales realizada ayer miércoles 4 de noviembre en el distrito de San Andrés, en Pisco, forma parte de una jornada de protesta que se extendió a diversas regiones del país. Al respecto, el dirigente nacional de los pescadores artesanales en Pisco, Hilton Guerrero, manifestó que los gremios del sector han decidido alzar su voz para exigir al Gobierno que atienda sus demandas, respete los acuerdos pendientes y garantice condiciones adecuadas para el desarrollo de la pesca artesanal.

Pliego de reclamos

Durante sus declaraciones, Guerrero cuestionó las disposiciones establecidas en la Ley N° 31749, su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 002-2025-Produce y las Resoluciones Ministeriales N° 0340-2026-PRODUCE y N.° 0364-2026-Produce. Según explicó, estas normas contemplan procedimientos para la adecuación de los permisos de pesca, con un plazo de 60 días, situación que viene generando incertidumbre y preocupación entre los trabajadores del mar.

Pero la preocupación del dirigente también apunta a otro escenario que considera preocupante: la posible apertura de amplias zonas del litoral peruano para actividades de exploración petrolera. Guerrero advirtió que estas iniciativas podrían representar riesgos para los recursos hidrobiológicos y las áreas donde tradicionalmente desarrollan sus faenas los pescadores artesanales, afectando directamente la economía de miles de familias que dependen de esta actividad.

Asimismo, cuestionó la forma en que se habrían elaborado estas disposiciones, señalando que los representantes de los gremios pesqueros no habrían tenido una participación suficiente en el proceso de consulta. En sus declaraciones, mencionó reuniones con la organización ambiental Oceana y sostuvo que las federaciones, asociaciones y sindicatos que conocen de cerca la realidad de la pesca artesanal deberían tener una participación directa en las decisiones que comprometen su futuro.

Finalmente, el dirigente demandó la instalación de una mesa de diálogo amplia e inclusiva con participación de las organizaciones pesqueras de todo el país. Advirtió que, de no atenderse sus reclamos, las medidas cuestionadas podrían perjudicar a aproximadamente 200 mil pescadores artesanales. En San Andrés, la jornada de protesta dejó en evidencia el malestar de los hombres de mar, quienes exigen ser escuchados por el Ministerio de la Producción y advierten que continuarán defendiendo sus derechos y su fuente de trabajo.

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