Un violento asalto en la provincia de Pisco dejó a un trabajador herido y pidiendo justicia. La víctima, identificada como Juan Carlos Ñañacchuari, natural de Ayacucho y que laboraba en labores agrícolas en Paracas, fue interceptada el pasado martes por tres sujetos armados mientras cargaba producto en una chacra,

Los delincuentes le arrebataron un morral con 20,000 soles y, pese a la entrega del dinero, le dispararon en la cintura y en una pierna, lesiones que hoy lo mantienen postrado en cama e impedido de caminar.

Delito criminal

Según el relato del propio Ñañacchuari, el asalto ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana cuando retornaba del trabajo con sus colaboradores; tras el robo, los agresores efectuaron tres disparos, dos de los cuales impactaron al trabajador.

La Policía Nacional logró capturar a los presuntos autores del ataque pocas horas después del hecho, gracias al rastreo con el GPS de uno de los celulares sustraídos, afirmaron fuentes vinculadas al caso. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría correspondiente, aunque la víctima y sus familiares expresaron temor de que los imputados queden libres sin que se haga justicia, por lo que reclaman celeridad en las diligencias del Ministerio Público.

Desde su cama, lanzó un enérgico pedido a las autoridades: que el caso no quede impune y que se aplique “todo el peso de la ley” contra quienes atentaron contra su vida. Relató además que presenta dificultades para dormir, problemas para orinar y la preocupación por su familia, que dependía de los ingresos que ahora han sido sustraídos.

El afectado, aún convaleciente y postrado en cama, pidió entre lágrimas que las autoridades no permitan que los delincuentes recuperen su libertad. “Yo he perdido mi dinero y ahora no puedo ni caminar. Pido justicia, que no los suelten, que paguen por lo que me han hecho”, expresó.

Las autoridades policiales y el Ministerio Público indicaron que continúan con las diligencias de investigación para determinar responsabilidades formales, recabar pruebas y definir las medidas cautelares contra los detenidos. Mientras tanto, la familia del hicieron un llamado público a fiscalía y juzgados para que agilicen el proceso y evitar la liberación de los presuntos delincuentes por trámites demorados.

