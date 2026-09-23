La Policía Nacional del Perú incautó un arma de fuego y tres municiones durante un operativo de protección de carreteras realizado en el distrito de Paracas, provincia de Pisco, región Ica.

Acción policial

Durante la intervención, los agentes policiales detuvieron una motocicleta en la que se desplazaban dos personas. Al realizar el registro personal, encontraron en poder de uno de los ocupantes un revólver abastecido con tres cartuchos, cuyo porte no contaba con la autorización correspondiente.

Asimismo, durante la consulta en los sistemas policiales, se estableció que el arma de fuego registraba una denuncia por pérdida, información que fue incorporada a las diligencias realizadas tras la intervención.

Como resultado del operativo, J. F. C. P., de 21 años, y J. M. G. A., de 23 años, quedaron a disposición de las autoridades competentes junto con el arma y las municiones incautadas.

Las diligencias continuarán para determinar las circunstancias relacionadas con la posesión del arma y establecer las responsabilidades que correspondan conforme a ley.

Recuperan motocicleta robada

En tanto, una motocicleta que registraba una requisitoria vigente por hurto fue recuperada durante un operativo policial en el distrito de Los Aquijes, en Ica. El conductor quedó detenido por la presunta comisión del delito de receptación.

Personal de la Comisaría PNP Los Aquijes ejecutó el operativo policial denominado “Control Territorial 2026” en el centro poblado Yaurilla, con el objetivo de prevenir y contrarrestar actos delictivos, mantener el orden público y fortalecer la seguridad ciudadana.

Durante la intervención, los agentes policiales intervinieron a R.J.G.S., quien se desplazaba a bordo de una motocicleta de placa 5829-4Y, marca Italika, modelo FT-200, de color amarillo.

Al realizar la consulta del vehículo en el sistema E-SINPOL, los efectivos obtuvieron un resultado positivo para una requisitoria vigente de tipo captura, solicitada por la SEPROVE PNP Ica, por un caso de hurto de vehículo registrado el 22 de abril de 2025.

Ante esta situación, el conductor y la motocicleta fueron trasladados hasta la Comisaría PNP Los Aquijes, donde fueron puestos a disposición de la Sección de Investigación de Delitos y Faltas para continuar con las diligencias correspondientes.

El intervenido quedó detenido por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación, mientras que el caso fue comunicado al representante del Ministerio Público para las investigaciones conforme a ley.

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