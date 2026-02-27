En la provincia de Pisco se realizó una reunión descentralizada de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Pisco–Clase C, en el marco de la agenda hídrica y agraria regional. El encuentro tuvo lugar en el auditorio ubicado en la avenida Fermín Tanguis, dentro del complejo del Ministerio de Agricultura.

Soluciones por el agua

Durante la jornada, representantes de distintas organizaciones abordaron la situación actual de la gestión del recurso hídrico y los principales desafíos que enfrentan las juntas de usuarios en el país.

El gerente de la Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica (JUASVI), Ing. Alfredo Sotil, informó sobre el estado del acuífero, los proyectos de recarga en marcha y las estrategias implementadas para optimizar el uso del agua subterránea.

Sotil señaló que la problemática que atraviesan las juntas es similar a nivel nacional. “La problemática es común: deficiencias en la infraestructura hidráulica, conflictos con comunidades, infraestructura de riego no delimitada, vacíos normativos y problemas funcionales”, afirmó. En ese sentido, destacó la importancia de estos espacios de diálogo y concertación, que permiten articular a los distintos actores y consensuar soluciones.

Respecto a la situación de la napa freática en Pisco, el gerente indicó que actualmente no existe un estudio técnico específico sobre el comportamiento del acuífero en la zona. “La autoridad debe empezar a evaluar cuál es el comportamiento de la napa freática y determinar si realmente está descendiendo o no”, sostuvo.

Asimismo, explicó que en la reunión se planteó la designación de un representante de las juntas de la región Ica que pueda actuar como vocero a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer la articulación institucional y canalizar el diálogo con el Gobierno central en torno a los problemas que afectan a estas organizaciones.

Finalmente, hizo un llamado a los agricultores a optimizar el uso del recurso hídrico, especialmente en épocas de mayor disponibilidad.

“Es importante aprovechar el agua en periodos de abundancia y ser eficientes en su uso. En temporada de estiaje debemos organizarnos para una mejor distribución y trabajar coordinadamente con las comisiones y juntas”, puntualizó.

