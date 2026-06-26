En el marco de las celebraciones por el Día del Campesino, la Asociación Nacional de Productores Agrarios y Algodoneros del Perú (ANPAAL Perú) rindió homenaje a las mujeres y hombres del campo que contribuyen al desarrollo agrícola del país. La actividad se realizó en el distrito de Independencia (Pisco), reconocido por su producción algodonera y de diversos cultivos que impulsan la economía local.

Sector agrario

Durante la jornada, los dirigentes del gremio agrario, encabezados por su presidente, Angelino Huamán Céspedes, junto al vicepresidente Bruno Gómez y el secretario de Organización, Raúl Briceño, destacaron la importancia de esta fecha para reflexionar sobre la situación que enfrenta el sector agrario. Los representantes coincidieron en señalar que persisten importantes brechas en el acceso al agua, crédito, asistencia técnica, infraestructura, mercados y mecanismos de protección frente a los efectos del cambio climático.

Asimismo, ANPAAL Perú dio a conocer una serie de acuerdos orientados a fortalecer la agricultura nacional y demandó la implementación de medidas urgentes para atender las necesidades de los pequeños y medianos productores. En ese contexto, los dirigentes expresaron su preocupación por la falta de políticas inclusivas para el agro, señalando que los beneficios estatales suelen concentrarse en los grandes sectores agroexportadores, dejando de lado a miles de agricultores familiares.

Finalmente, el presidente de ANPAAL Perú, Angelino Huamán, informó sobre la puesta en marcha de un programa coordinado con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, destinado a beneficiar a los productores algodoneros.

Explicó que los agricultores deberán inscribirse a través del gremio para acceder al proceso de formalización y a los beneficios contemplados en esta iniciativa, que busca fortalecer la actividad agrícola y mejorar las condiciones de los hombres y mujeres del campo.

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