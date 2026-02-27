En medio de fuertes cuestionamientos a la actuación policial, la profesora pisqueña Jesús Cristina Arroyo Hernández recuperó su libertad el 25 de febrero por la tarde, luego de permanecer más de 12 días en la carceleta de la DIRINCRI en el sector El Molino.

La docente había sido detenida el pasado 14 de febrero tras ser acusada de presunta posesión de drogas y explosivos, en un caso que generó amplia controversia en la provincia.

Profesional de la educación

Desde el inicio, familiares, amigos y vecinos sostuvieron que la intervención fue una equivocación y que la profesora se encontraba en el lugar incorrecto al momento del operativo. Durante los días de detención, se realizaron diversas protestas en los exteriores de la DIRINCRI y del Ministerio Público, donde los manifestantes exigieron una revisión exhaustiva del caso y su inmediata liberación.

Finalmente, tras la decisión adoptada por el Ministerio Público, Arroyo Hernández fue puesta en libertad. A su salida, agradeció públicamente el respaldo recibido por parte de sus allegados y de la comunidad.

El caso ha reavivado el debate sobre los procedimientos policiales y la necesidad de garantizar investigaciones rigurosas que eviten afectar injustamente la reputación y la libertad de los ciudadanos.

Tras su liberación, familiares y amigos expresaron su indignación por la implicancia de la docente en un proceso que, según sostienen, careció de fundamentos sólidos.

“¿Quién le devuelve estos 12 días de su vida?”, cuestionaron allegados, señalando el impacto emocional y social que la detención ha generado.

La familia anunció que evalúa interponer una denuncia contra la institución policial por presunto abuso y afectación a sus derechos, a fin de que se determinen responsabilidades y se eviten situaciones similares en el futuro.

