En un nuevo operativo conjunto, personal de Fiscalización de la Municipalidad de Pisco, con apoyo de efectivos de la Policía Nacional, procedió nuevamente a la clausura de la discoteca Mr. Green, ubicada en el centro de Pisco, por incumplir las disposiciones establecidas durante el estado de emergencia y desacatar las normas municipales.

Cierre temporal

Durante el mismo operativo también fueron clausurados otros establecimientos que funcionaban en horario nocturno sin contar con licencia de funcionamiento, entre ellos la licorería El Chilenito, el local Camino al Paso y el karaoke Yo Sí Soy, en el boulevard. Según se informó, estos negocios no cumplen con los requisitos establecidos por la municipalidad para desarrollar actividades comerciales, motivo por el cual se dispuso su cierre inmediato conforme a la normativa vigente.

Sin embargo, la situación parece repetirse una y otra vez. Vecinos de la avenida San Martín, uno de los sectores donde aún residen algunas familias en pleno centro de la ciudad, denunciaron que varios de estos locales continúan operando pese a las clausuras. De acuerdo con los testimonios, personal municipal llega, coloca los avisos de cierre y toma fotografías como constancia del operativo, pero pocos minutos después los propietarios retiran las pegatinas de las puertas y vuelven a abrir sus negocios como si nada hubiera ocurrido.

Una realidad similar se registra en el sector de Pisco Playa, particularmente en la zona del malecón, donde en los últimos años han proliferado licorerías y establecimientos nocturnos que, según la propia información municipal, no habrían tramitado sus permisos conforme a ley. A pesar de ello, continúan operando y extendiendo sus horarios más allá de lo permitido, generando malestar entre los vecinos y evidenciando una preocupante falta de respeto a la autoridad.

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