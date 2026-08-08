La calle Raúl Porras Barrenechea, en la ciudad de Pisco, luce una nueva imagen luego de los trabajos de renovación ejecutados en esta importante arteria, una intervención que incluyó la rehabilitación del pavimento, construcción y recuperación de sardineles, áreas verdes y señalización vial.

Calidad de vida

La obra demandó una inversión superior a los S/830 mil y permitió intervenir más de 10 mil metros cuadrados de pavimento flexible, mejorando las condiciones para el tránsito vehicular y peatonal.

Durante la inauguración, vecinos que viven desde hace décadas en la zona expresaron su satisfacción por el cambio. Uno de ellos fue Tomás Arteaga, quien lleva 43 años viviendo en el lugar y recordó las condiciones que presentaba anteriormente la vía.

“Tengo acá viviendo 43 años y jamás de repente imaginé vivir en estas condiciones, en una buena avenida, donde hay un parque”, expresó el vecino.

La intervención comprende el tramo de la calle Raúl Porras Barrenechea que conecta desde el sector de la avenida Las Américas hasta las inmediaciones del colegio Bandera del Perú, incluyendo su conexión con la calle Callao.

La vía también permite la conexión con instituciones educativas como República Argentina, Bandera del Perú, José Arturo Duarte y el inicial Julio C. Tello, además de facilitar el desplazamiento de vecinos y comerciantes de este sector.

Durante la ceremonia, el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, señaló que la obra respondió a una demanda planteada por los propios vecinos y destacó la importancia de mejorar las condiciones de las calles para facilitar la circulación y brindar espacios más adecuados a las familias.

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