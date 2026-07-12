La solidaridad se hizo sentir a través de la música. Decenas de jóvenes participaron en una batalla de rap benéfica realizada en el Gran Chimú, en el distrito de Túpac Amaru Inca (Pisco), donde el ingreso consistió en la entrega de víveres destinado a apoyar a Enrique Moisés Tamani, conocido artísticamente como “Tamalito”, quien perdió todas sus pertenencias a consecuencia del incendio que afectó a varias familias en el sector Nueva Esperanza, cerca de Tomás Andía.

Apoyo solidario

El evento congregó a exponentes y seguidores de la cultura urbana provenientes de Chincha, Cañete, Pisco y Túpac Amaru Inca, quienes demostraron que el rap también puede convertirse en una herramienta de solidaridad. Los asistentes llevaron alimentos no perecibles y expresaron su respaldo al joven artista, en una jornada marcada por el compañerismo, el talento y el compromiso con quienes más lo necesitan.

La actividad contó con el respaldo de la Municipalidad Distrital de Túpac Amaru Inca, que por disposición de la alcaldesa cedió las instalaciones del Gran Chimú para el desarrollo de esta iniciativa. Asimismo, fue destacada la participación del músico tupacamarino Jonathan Quispe, quien junto a su menor hijo promovió esta cruzada solidaria, y la unión de la comunidad puede marcar la diferencia en los momentos más difíciles.

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