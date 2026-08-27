La I.E. Emblemática José de San Martín se prepara para vivir una de sus actividades más esperadas del año con la gran noche de Miss Sanmartiniana 2026, certamen que reunirá belleza, talento y valores en una velada especial. El evento se desarrollará este viernes 28 de agosto, desde las 4:00 de la tarde, en el auditorio de la institución educativa, convocando a estudiantes, familias y público en general.

Nueva soberana

La jornada estará acompañada de música, sorpresas y la participación de destacados artistas de la localidad. Como invitado especial estará Javier Santa Gadea “Huicho”, quien presentará su espectáculo de Stand Up Comedy – Tributo a Juan Gabriel, prometiendo arrancar sonrisas y aplausos entre los asistentes. Asimismo, tendrá una participación especial la Srta. Sanmartiniana 2025, Mia Morel Zevallos, quien tendrá a su cargo la entrega de la corona a la nueva soberana de la institución.

La comunidad educativa invita a las familias y público pisqueño a ser parte de esta gran celebración sanmartiniana y adquirir sus entradas para apoyar a su candidata favorita. La elección de la Miss Sanmartiniana 2026 promete convertirse en una noche llena de emoción, alegría, talento y grandes sorpresas, fortaleciendo además los valores y la identidad de la emblemática institución educativa. ¡No dejes que te lo cuenten y vive esta inolvidable velada!.

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